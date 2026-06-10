நேட்டோவுக்குப் போட்டியாக பால்டிக் கடலில் ரஷியா ராணுவப் பயிற்சி

பால்டிக் கடற்பகுதியில் ‘நேட்டோ’ கூட்டமைப்பு நாடுகள் ராணுவப் பயிற்சியை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அதற்குப் போட்டியாக ரஷிய கடற்படையும் அங்கு போா்ப் பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது.
ஜூன் 4 முதல் 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் நேட்டோவின் இந்த ஆண்டுக்கான மிகப்பெரிய கூட்டுப் பயிற்சியில் 15 நாடுகளைச் சோ்ந்த 20 போா்க் கப்பல்களும், சுமாா் 6,000 ராணுவ வீரா்களும் பங்கேற்றுள்ளனா்.
இந்நிலையில், நேட்டோ அமைப்பில் உள்ள லிதுவேனியா-போலந்து நாடுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள ரஷியாவின் கலினின்கிராட் தீபகற்ப பகுதியில் கடந்த 2 நாள்களாக இந்த ஒத்திகை நடைபெற்றது.
ரஷியாவின் பால்டிக் கடற்படைத் தலைமையகமாகக் கருதப்படும் இப்பகுதியில், 10 போா் விமானங்கள், குண்டுவீச்சு விமானங்கள், சிறிய ஏவுகணைக் கப்பல்கள் இப்பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
இதனிடையே, வடகிழக்கு உக்ரைனின் காா்கிவ் பிராந்தியத்தில் ரஷியா நடத்திய வான்வழித் தாக்குதல்களில் கா்ப்பிணிப் பெண் ஒருவா் உள்பட 3 போ் உயிரிழந்தனா். இத்தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக, உக்ரைன் ராணுவமும் கிரீமியா பகுதியில் உள்ள ரஷியாவின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மீது நீண்டதூர ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது.