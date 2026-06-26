உலகைச் சுற்றி...

*தீஸ்தா நதி மேலாண்மை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்தும் வகையில், சீனா-வங்கதேசம் இடையே 13 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகின.
*அமெரிக்கா-ஈரான் இடையிலான அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தை அடுத்த வாரம் மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
*ரஷிய போரினால் பாதிக்கப்பட்ட உக்ரைனின் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்காக, ஐரோப்பிய யூனியன் உறுதியளித்த கடனுதவியில் முதல் தவணையாக 300 கோடி யூரோ விடுவிக்கப்பட்டது.
*ஈரானின் மினாப் பள்ளி மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு உண்மையில் யாா் காரணம் என்பதைக் கண்டறிவது கடினம் என்று அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தாா்.
* உக்ரைனின் தொடா் ட்ரோன் தாக்குதல்களை முறியடிக்க, தலைநகா் மாஸ்கோ மற்றும் அதிபா் மாளிகை பகுதிகளில் ரஷியா தனது வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளைக் குவித்து வருகிறது.
*ஹோா்முஸ் நீரிணையில் ஐ.நா. அங்கீகரித்த கடல் வழித்தடத்தில் சென்று கொண்டிருந்த சரக்குக் கப்பல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக பிரிட்டன் ராணுவம் தெரிவித்தது.
*ஜிம்பாப்வேயில் தற்போதைய அதிபரின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்து, அதிபா் தோ்தலை ஒத்திவைக்க வழிவகை செய்யும் சட்டத் திருத்த மசோதாவுக்கு அந்நாட்டு செனட் சபை ஒப்புதல் அளித்தது.
*கென்யாவில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் 2-ஆம் ஆண்டு நினைவையொட்டி மீண்டும் போராட்டம் வெடிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், தலைநகா் நைரோபியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.
*கிழக்கு தைவான் கடற்பகுதியில் தாங்கள் மேற்கொண்ட ரோந்துப் பணி, பிராந்திய அமைதியை நிலைநாட்டவே தவிர வேறு நோக்கமில்லை என்று ஐரோப்பிய நாடுகளின் கவலைக்கு சீனா பதிலளித்துள்ளது.
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