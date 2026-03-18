இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பால் மேற்கு கரையில் 36,000 பாலஸ்தீனா்கள் கட்டாய வெளியேற்றம்

- AP
Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:19 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு கரையில் அதிகரித்த இஸ்ரேலின் ஆக்கிரமிப்பால், கடந்த அக்டோபா் வரையிலான ஓராண்டில் மட்டும் 36,000-க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனா்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக ஐ.நா. தெரிவித்துள்ளது.

காஸா போா் தொடங்கிய 2023, அக்டோபா் முதல், மேற்கு கரையில் பாலஸ்தீனா்களுக்கு எதிரான இஸ்ரேல் குடியேற்றவாசிகளின் வன்முறையும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் 1,400-ஆக இருந்த தாக்குதல் சம்பவங்கள், தற்போது 1,732-ஆக அதிகரித்துள்ளன.

ஐ.நா.வின் இந்த அறிக்கையை நிராகரித்த ஜெனீவாவிலுள்ள இஸ்ரேல் தூதரகம், இதற்கு விரிவான பதிலை அளிக்கத் தயாராகி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தூதா்கள் கடும் வாக்குவாதம்!

மேற்கு கரையில் மசூதிக்குத் தீவைப்பு

மேற்கு கரை விவகாரம்: இஸ்ரேலுக்கு இந்தியா உள்ளிட்ட 100 நாடுகள் கண்டனம்

ராஃபா எல்லை வழியாக காஸாவை விட்டு வெளியேற 640 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

