Dinamani
தேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதிஅதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியானதுஎல்என்ஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: ஆசிய நாடுகளில் நிலக்கரி பயன்பாடு அதிகரிப்பு! ஈரானில் தொடரும் தாக்குதல்கள்... பலி 1,500-ஐ கடந்தது!மேற்காசியப் போர்: தில்லியில் நாளை(மார்ச் 25) அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்!புதுச்சேரி திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!ஹிந்து, பெளத்தம், சீக்கியருக்கு மட்டுமே எஸ்.சி. அந்தஸ்து! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு! திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!
/
உலகம்

சர்வதேச விதிமீறல்: ஈரான் மீதான அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் போர் பற்றி ஜெர்மனி அதிபர் கருத்து!

ஜெர்மனி அதிபர் ஃபிராங்க் வால்டர் ஸ்டேய்ன்மேயர் பேசியவை...

News image

ஜெர்மன் அதிபர் ஃபிராங்க் வால்டர் ஸ்டேய்ன்மேயர்

AP

Updated On :24 மார்ச் 2026, 1:25 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நடத்தும் தாக்குதல்கள் சர்வதேச விதிகளை மீறுதலாகும் என ஜெர்மனி அதிபர் ஃபிராங்க் வால்டர் ஸ்டேய்ன்மேயர் தெரிவித்தார்.

ஜெர்மனி வெளியுறத்துறை அமைச்சகத்தின் 75-வது ஆண்டு விழா தொடர்பான நிகழ்வில் பேசிய ஜெர்மனி அதிபர் ஃபிராங்க் வால்டர் ஸ்டேய்ன்மேயர், "இந்தப் போர் பாதிப்பு மிகவும் ஆழமானது. நமது நட்பு நாடுகள் மட்டுமின்றி, உலகம் முழுவதும் அமெரிக்காவின் அதிகார அரசியல் மீது நம்பிக்கை இழக்கப்பட்டுவிட்டது” என்றார்.

ஈரானுக்கு எதிரான போரை அதிகாரப்பூர்வமாக ஜெர்மன் கண்டிக்காத நிலையில் ஜெர்மன் அதிபரின் இந்தப் பேச்சு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், "சர்வதேச சட்ட விதிமீறலை நாம் அவ்வாறே அழைக்காததால் மட்டும் நமது வெளியுறவுக் கொள்கைகள் நம்பகத்தன்மையுடையதாக ஆகிவிடாது.

உண்மையில் இது தவிர்த்திருக்கக்கூடிய போர். மேலும், இது அரசியல் ரீதியாக பேரழிவை ஏற்படுத்திய தவறு. என்னுடைய பார்வையில் ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்க-இஸ்ரேல் போர் சர்வதேச சட்ட விதிகளை மீறிய செயலாகும்.

அமெரிக்கா மீது ஈரான் எப்படியும் உடனடி பதில் தாக்குதல்களை நடத்தியது எனக் கூறி இதனை நியாயப்படுத்துவது வலுவற்றது.

யதார்த்தத்தில், அமெரிக்க நிர்வாகத்துடன் நாம் நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு செயல்பட வேண்டும் மற்றும் நமது முக்கிய நலன்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில், நமது சொந்தக் கொள்கைகளில் சமரசம் செய்துகொள்ளக் கூடாது.

அமெரிக்க அரசிற்கு நம்மைவிட வேறுபட்ட உலகப் பார்வை உள்ளது. அது நிறுவப்பட்ட விதிகள், கூட்டாட்சி, நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றிற்கு எந்த மதிப்பையும் அளிப்பதில்லை.

நாம் அதை மாற்ற முடியாது. ஆனால், அதனை எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

Summary

'Breach of international law': German president Steinmeier on US-Israeli war on Iran

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

53 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு