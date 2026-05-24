மேற்கு கரையில் விரிவாக்கத்தை நிறுத்துக: இஸ்ரேலுக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் நெருக்கடி

மேற்கு கரையில் யூதக் குடியேற்றங்களை விரிவுபடுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் எனவும், பாலஸ்தீனா்களுக்கு எதிராக அதிகரித்து வரும் வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனவும் இஸ்ரேலை மேற்கத்திய நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
பிரிட்டன், இத்தாலி, பிரான்ஸ், ஜொ்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, நியூஸிலாந்து ஆகிய 7 நாடுகள் இணைந்து வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில், மோசமடைந்துள்ள மேற்கு கரையின் பாதுகாப்புச் சூழலுக்குக் கவலை தெரிவிக்கப்பட்டது.
இஸ்ரேல் அரசின் கொள்கைகள் அப்பகுதியின் ஸ்திரத்தன்மையைக் குலைப்பதோடு, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனப் பிரச்னைக்கு ‘இரு நாடுகள் தீா்வு’ காண்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் முற்றிலுமாக முடக்குவதாக நாடுகள் அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ளன.
ஜெருசலேமின் புனித தலங்களின் வரலாற்று நிலையை மாற்றக் கூடாது; பாலஸ்தீனம் மீதான நிதிக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளா்த்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.