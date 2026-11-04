டிரம்ப்பின் போா்க் கொள்கையை நிராகரித்த அமெரிக்க மக்கள்: ஈரான்
ரம்ப்பின் ஈரான் போா்க் கொள்கையை அந்நாட்டு மக்கள் முழுமையாக நிராகரித்துவிட்டதாக ஈரான் தலைவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைக்காலத் தோ்தலில் அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சி பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளதன் மூலம், அந்நாட்டு மக்கள் டிரம்ப்பின் ஈரான் போா்க் கொள்கையை முழுமையாக நிராகரித்துவிட்டதாக ஈரான் தலைவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
ஈரான் நாடாளுமன்ற அவைத்தலைவா் முகமது பாகா் கலிபாஃப் உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவா்கள் வெளியிட்ட கருத்துகளில், ‘அமெரிக்க மக்கள் போருக்கு வேண்டாம் என்று முடிவுகட்டியுள்ளனா்; இத்தோ்தல் முடிவுகள் டிரம்ப் போரிலும் அரசியலிலும் அடைந்த தோல்வியைக் காட்டுகிறது’ எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
அதேநேரம், அமெரிக்காவில் ஏற்படும் ஆட்சி மாற்றங்களால் ஈரானுக்கு எதிரான அந்நாட்டின் விரோதப் போக்கு மாறிவிடாது என ஈரானின் தலைமை மதகுரு மோஜ்தபா கமேனி எச்சரித்துள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், ‘அமெரிக்காவின் ஆட்சி முறையில் ஏற்படும் அதிகார மாற்றங்களால், அந்நாட்டின் நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படும் அல்லது சலுகைகள் வழங்குவதன் மூலம் அவா்களின் பகைமையைத் தடுத்துவிட முடியும் என்று நினைப்பவா்கள் கடும் தவறிழைக்கிறாா்கள்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
மேலும், அமெரிக்க மக்கள் விடுத்துள்ள எச்சரிக்கைச் செய்தியை அந்நாட்டு அரசு உதாசீனப்படுத்தினால், அதன் விளைவுகள் மிக மோசமானதாக இருக்கும் என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சகமும் எச்சரித்துள்ளது.
இத்தோ்தல் முடிவுகள் வெளிவந்துள்ள சூழலில், டெஹ்ரானில் 1979-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க தூதரகம் கைப்பற்றப்பட்டதன் நினைவுப் பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினா். இதனிடையே, இருதரப்பிலும் மோதலைத் தவிா்ப்பதற்கான மறைமுகப் பேச்சுவாா்த்தைகளும் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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