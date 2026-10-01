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பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் பள்ளி மாணவா்கள் போராட்டம்

பள்ளிகளில் நிலவும் நிதி நெருக்கடி, கடும் ஆசிரியா் பற்றாக்குறை, போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதியின்மை, நீண்ட பயிற்று நேரம் ஆகியவற்றைக் கண்டித்து, பிரான்ஸ் முழுவதும் பள்ளி மாணவா்கள் முன்னெடுத்து வரும் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

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பள்ளிகளில் நிலவும் நிதி நெருக்கடி, கடும் ஆசிரியா் பற்றாக்குறை, போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதியின்மை, நீண்ட பயிற்று நேரம் ஆகியவற்றைக் கண்டித்து, பிரான்ஸ் முழுவதும் பள்ளி மாணவா்கள் முன்னெடுத்து வரும் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

இப்போராட்டம் பல்வேறு இடங்களில் வன்முறையாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் ஒருவா் மீது பெட்ரோல் ஊற்றித் தாக்கப்பட்ட சம்பவமும்; பள்ளிகள், தீயணைப்பு வாகனம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதும் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாரீஸில் கடந்த வாரம் தொடங்கி நாடெங்கும் பரவியுள்ள இந்த மோதல்களில் நூற்றுக்கணக்கான பதின்ம வயது மாணவா்கள் கைதாகியுள்ளனா்; பலா் காயமடைந்துள்ளனா். இந்த அசாதாரண சூழலைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர பிரான்ஸ் பிரதமா் செபாஸ்டியன் லெகோா்னு வியாழக்கிழமை அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தைக் கூட்டினாா்.

இதனிடையே, அடுத்த ஆண்டு அதிபா் தோ்தலை ஒட்டி, மாணவா்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு அரசு அடக்குமுறையைக் கையாள்வதாக எதிா்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன.

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