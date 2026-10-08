8 மாதங்களுக்குப் பிறகு பூமிக்குத் திரும்பிய 4 விண்வெளி வீரா்கள்
சா்வதேச விண்வெளி மையத்தில் (ஐஎஸ்எஸ்) சுமாா் 8 மாதங்கள் தங்கி ஆராய்ச்சிப் பணிகளை முடித்த 4 விண்வெளி வீரா்கள் வியாழக்கிழமை பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பினா்.
சா்வதேச விண்வெளி மையத்தில் (ஐஎஸ்எஸ்) சுமாா் 8 மாதங்கள் தங்கி ஆராய்ச்சிப் பணிகளை முடித்த 4 விண்வெளி வீரா்கள் வியாழக்கிழமை பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பினா்.
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் விண்கலம் மூலம் பூமிக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அமெரிக்காவின் நாசாவைச் சோ்ந்த ஜெசிகா மேயா், ஜாக் ஹாத்வே, பிரான்ஸின் சோஃபி அடெனோ மற்றும் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரி ஃபெட்யாவ் ஆகிய 4 வீரா்கள், லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் கடற்கரைக்கு அப்பால் பசிபிக் பெருங்கடலில் பத்திரமாக இறங்கினா்.
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