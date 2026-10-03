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10 மாதங்களுக்குப் பின் மீண்டும் கொழும்பு-கண்டி ரயில் சேவை

இலங்கையைக் கடந்த ஆண்டு தாக்கிய ‘டித்வா’ புயல் பாதிப்புகளால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கொழும்பு-கண்டி ரயில் சேவை சுமாா் 10 மாதங்களுக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கியது.

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இலங்கையைக் கடந்த ஆண்டு தாக்கிய ‘டித்வா’ புயல் பாதிப்புகளால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கொழும்பு-கண்டி ரயில் சேவை சுமாா் 10 மாதங்களுக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கியது.

கொழும்பு-கண்டி இடையிலான 118 கி.மீ. தொலைவு பாதையில், 113 கி.மீ.-க்கு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, கண்டிக்கு முந்தைய பல்கலைக்கழக நகரமான பேராதனை வரை தற்போது ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

‘புயலால் ரயில் தண்டவாளங்கள் மட்டுமின்றி, அடித்தள மண் அமைப்புகள், பாலங்கள் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் என அனைத்தும் முற்றிலுமாக அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனால், இது மறுகட்டமைப்புத் திட்டமாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டது’ என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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