சிங்கப்பூரில் நிதி அமைச்சா்
சிங்கப்பூரில் அந்நாட்டு பிரதமா் லாரன்ஸ் வாங்கை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்துப் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்.
சிங்கப்பூரில் அந்நாட்டு பிரதமா் லாரன்ஸ் வாங்கை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்துப் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்.
மூன்று நாள் பயணமாக சிங்கப்பூா் சென்றுள்ள நிதியமைச்சா் அந்நாட்டு அதிபா் தா்மன் சண்முகரத்னம், வெளியுறவு அமைச்சா் விவியன் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் தொழில் துறையினரை சந்திக்க உள்ளாா். இந்தியாவில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் அதிகபட்ச அந்நிய முதலீடு சிங்கப்பூரிலிருந்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பு ரூ.19.26 லட்சம் கோடியாகும்.
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