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கடற்படைகள் கூட்டுப் பயிற்சி!

கடற்படைகள் கூட்டுப் பயிற்சி...

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பிரிட்டனின் பிளிமத்தை ஒட்டிய கெல்டிக் கடற்பகுதியில் இந்திய, பிரிட்டன் கடற்படைகளிடையேயான கொங்கண்-26 கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் திரிசூல், பிரிட்டனின் எச்எம்எஸ் சதா்லண்ட் போா்க்கப்பல்கள்.

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