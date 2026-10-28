கற்பனையல்ல நிஜம்! 24 காரட் தங்கத்தினாலான உலகின் முதல் நடைபாதை! எங்கே?
உலகிலேயே முதல்முறையாக 24 காரட் தங்கத்தினாலான நடைபாதை திறக்கப்படவுள்ளது குறித்து...
படம் - செய்யறிவு
உலகிலேயே முதல்முறையாக துபையில் 24 காரட் தங்கத்தினாலான நடைபாதை திறக்கப்படவுள்ளது.
துபையின் தெய்ரா பகுதியில் உள்ள துபை தங்க மாவட்டம் (துபை கோல்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்) என்ற இடத்தில் இந்த நடைபாதை அமையவுள்ளது.
உலகின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கும் துபையில் ஆபரணங்களாக அல்லாமல் முதலீடு என்ற அடிப்படையில் சுத்தத் தங்கமாக வாங்கும்போது, வரி கிடையாது. ஆபரணமாக வாங்கினால் 5 சதவிகித வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், பல நாடுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, துபையில் தங்கம் விலை குறைவு. எனவே, அங்கு தங்கம் வாங்க பயணியர் உள்பட முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவது உண்டு.
இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் துபை தங்க மாவட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அங்கு, தங்கம், நகைகள், வாசனை திரவியங்கள், அழகுசாதனப் பொருள்கள் போன்ற பொருள்களை விற்கும் 1,000க்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள் உள்ளன.
இந்த நிலையில், சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும் வகையில் துபை தங்க மாவட்டத்தில் உலகிலேயே முதன்முறையாக மிக நீளமான, 24 காரட் சுத்தத் தங்கத்திலான நடைபாதையை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நடைபாதையானது இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
For the first time in the world, a walkway made of 24-karat gold is set to be opened in Dubai.
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