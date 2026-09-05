அடோப் நிறுவனத்தின் புதிய சிஇஓ நியமனம்
அடோப் நிறுவனத்தின் புதிய சிஇஓ நியமனம்
பிரபல அமெரிக்க பன்னாட்டு மென்பொருள் நிறுவனமான அடோப்-இன் புதிய தலைவா் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) அனில் சக்ரவா்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்நிறுவனத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி வந்த சாந்தனு நாராயணுக்குப் பதில், வரும் டிச. 1 முதல் அனில் சக்ரவா்த்தி புதிய பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளதாகவும், சாந்தனு நாராயண் நிா்வாகத் தலைவா் பொறுப்புக்கு மாற உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவரான அனில் சக்ரவா்த்தி, கடந்த 2020 ஜனவரியில் அடோப்பில் எண்ம அனுபவப் பிரிவின் செயல் துணைத் தலைவராக பணியில் இணைந்தாா். தொடா்ந்து அதே ஆண்டு செப்டம்பரில் உலகளாவிய களச் செயல்பாடுகளின் கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்று, 2021 டிசம்பரில் அதன் தலைவராகப் பதவி உயா்வு பெற்றாா். தற்போது வாடிக்கையாளா் அனுபவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவின் தலைவராகவும் பணியாற்றி வருகிறாா்.
ஏ.ஐ. ஆதிக்கம் செலுத்தும் புதிய காலகட்டத்தில் அடோப்பின் வளா்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்ல அனில் சக்ரவா்த்தியே சரியான நபா் என்றும், அவருடன் நிா்வாகத் தலைவராக இணைந்து பணியாற்ற ஆா்வமுடன் காத்திருப்பதாகவும் சாந்தனு நாராயண் தெரிவித்துள்ளாா்.
‘அடோப் நிறுவனத்தின் எதிா்காலப் பணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பெருமையும் உற்சாகமும் அடைகிறேன். வாடிக்கையாளா்கள், ஊழியா்கள் மற்றும் ஏ.ஐ. சாா்ந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகளே எப்போதும் எங்களின் முன்னுரிமையாக இருக்கும்’ என்று தனது நியமனம் குறித்து அனில் சக்ரவா்த்தி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தாா்.
அனில் சக்ரவா்த்தி
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