நமீபியாவின் எச்.ஐ.வி. நோய்த் தடுப்பு திட்டத்துக்கான நிதியுதவி நிறுத்தம்! அமெரிக்கா அறிவிப்பு
நமீபியாவின் எச்.ஐ.வி. நோய்த் தடுப்பு திட்டத்துக்கான நிதியுதவி நிறுத்தம்...
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் - கோப்புப் படம்
நமீபியாவின் எச்.ஐ.வி. நோய்த் தடுப்புத் திட்டத்துக்கான வருடாந்திர நிதியுதவியை நிறுத்த இருப்பதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவுக்கு ஆண்டுதோறும் எச்.ஐ.வி. நோய்த் தடுப்புத் திட்டங்களுக்கு 45 மில்லியன் டாலா் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.425 கோடி) நிதியுதவியை கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டுமுதல் அமெரிக்கா வழங்கி வந்தது. வரும் 2027-ஆம் ஆண்டுக்கும் வருடாந்திர நிதியுதவியாக 45 மில்லியன் டாலரை அமெரிக்கா வழங்கவுள்ளது. இதையும் சோ்த்து, நமீபியாவுக்கு அமெரிக்கா இதுவரை 1.1 பில்லியன் டாலருக்கும் (சுமாா் ரூ.10,390 கோடி) அதிகமாக நிதியுதவியை அளித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த நிதியுதவியை நிறுத்த அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது. இதை நமீபியாவும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்து அமெரிக்காவும், நமீபியாவும் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘அமெரிக்கா 2027-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நிதியுதவியை நிறுத்திவிடும். அதன்பிறகு நமீபியாவே நிதியைச் செலவிடும். அமெரிக்கா தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு மட்டும் அளிக்கும்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நமீபியாவிடம் அந்நாட்டு மக்களின் உடல்நிலை தொடா்பான தரவு உள்ளிட்ட விவரங்களை அமெரிக்கா கோரியிருந்தது. ஆனால், இறையாண்மை, தன்மறைப்பு நிலை உரிமை உள்ளிட்டவற்றைச் சுட்டிக்காட்டி, அந்த விவரங்களை அளிக்க நமீபியா மறுத்துவிட்டது. இதையடுத்து, நிதியுதவியை நிறுத்துவது தொடா்பான முடிவை அமெரிக்கா எடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அண்மையில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எச்.ஐ.வி. நோய்த் தடுப்புத் திட்டங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கி வந்த 400 மில்லியன் டாலா் (சுமாா் ரூ.3,770 கோடி) நிதியுதவியை அமெரிக்கா நிறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
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