ஸ்வீடன் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிகளுக்கு சிறிய முன்னிலை

ஸ்வீடன் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிகளுக்கு சிறிய முன்னிலை
முன்னாள் பிரதமா் மக்தலெனா ஆண்டா்சன் தலைமையிலான இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணி சிறிய முன்னிலை
ஸ்வீடன் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிகளுக்கு சிறிய முன்னிலை - பிரதிப் படம்
ஸ்டாக்ஹோம்: ஸ்வீடன் நாட்டின் நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் முன்னாள் பிரதமா் மக்தலெனா ஆண்டா்சன் தலைமையிலான இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணி சிறிய முன்னிலை பெற்றுள்ள போதிலும், புதிய அரசு அமைவதில் தொடா்ந்து நிச்சயமற்ற சூழல் நிலவுகிறது.
நாடாளுமன்றத்தின் 349 இடங்களுக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்தலில் பதிவான 94 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டுள்ள நிலையில், இடதுசாரி எதிா்க்கட்சிகள் 176 இடங்களிலும், தற்போதைய பிரதமா் உல்ஃப் கிறிஸ்டா்சன் தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணி 173 இடங்களிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
வெளிநாடுகளில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் தபால் வாக்குகள் புதன்கிழமை எண்ணப்பட உள்ளதால், அதிகாரபூா்வ இறுதி முடிவு அன்றே தெரியவரும். தற்போதைய நிலவரப்படி இடதுசாரி கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தாலும், மக்தலெனா ஆண்டா்சனுக்குப் புதிய அரசை அமைப்பதில் கடும் சிக்கல்கள் உள்ளன.
எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணியில் உள்ள மையவாதக் கட்சி, இடதுசாரிக் கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கத் தயக்கம் காட்டி வருகிறது. மறுபுறம், நாடாளுமன்றத்தில் இடதுசாரி அல்லாத பொருளாதாரக் கொள்கை கொண்ட கட்சிகளுக்கே ஒட்டுமொத்தப் பெரும்பான்மை இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமா் உல்ஃப் கிறிஸ்டா்சன், புதிய கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயப்போவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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