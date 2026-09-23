ஐ.நா. கூட்டத்தொடர்: துருக்கி அதிபர் பேசுகையில் ரீல்ஸ் பார்த்த சிரியா அதிபர்! விடியோ வைரல்!
ஐ.நா. பொது அவைக் கூட்டத்தில் துருக்கி அதிபர் உரையாற்றியபோது சிரியா அதிபர் ரீல்ஸ் பார்த்த விடியோ வைரல்...
ஐ.நா. அவையில் ரீல்ஸ் விடியோ பார்த்த சிரியா அதிபர் அல்-ஷரா - எக்ஸ்
ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவைக் கூட்டத்தில், துருக்கி அதிபர் ரெசப் தயீப் எர்டோகன் உரையாற்றுகையில் சிரியா அதிபர் அஹ்மத் அல்-ஷரா ரீல்ஸ் பார்க்கும் விடியோ வைரலாகி வருகிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் 81 ஆவது பொது அவைக் கூட்டம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், ஏராளமான நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று வருகின்றனர்.
இந்தக் கூட்டத்தில், செவ்வாய்க்கிழமை (செப். 22) பங்கேற்ற துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் பாலஸ்தீன விவகாரம் மற்றும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் கொண்டுவரப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து உரையாற்றினார்.
இந்த நிலையில், துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் உரையாற்றுகையில் அவையில் அமர்ந்திருந்த சிரியா அதிபர் அல்-ஷரா தனது செல்போனில் ரீல்ஸ் விடியோக்கள் பார்ப்பது அங்கு இடம்பெற்றிருந்த மற்றொரு நபர் பதிவு செய்த விடியோ மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த விடியோ இணையத்தில் வெளியாகி சர்வதேச அளவில் வைரலாகி வருகின்றது. இருப்பினும், அவர் பார்த்த விடியோ குறித்த விவரங்கள் தெரியவரவில்லை.
முன்னதாக, சிரியாவின் முன்னாள் அதிபர் பஷார் அல்-அசாத் குடும்பத்தின் ஆட்சிக்கு எதிராக நடைபெற்ற உள்நாட்டுப் போரின் மூலம் கடந்த 2024 டிசம்பரில் கிளர்ச்சிப்படைகள் ஆட்சியைக் கைப்பற்றின.
இதையடுத்து, கிளர்ச்சிப்படைகளைத் தலைமைத் தாங்கிய அகமது அல்-ஷரா கடந்த 2025 சிரியாவின் அதிபராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
மேலும், சர்வதேச நாடுகளின் அங்கீகாரத்தை அவரது அரசுக் கோரி வரும் நிலையில், ஐ.நா. கூட்டத்தில் தொடர்ந்து 2 ஆவது ஆண்டாக அதிபர் அல்-ஷரா பங்கேற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
video showing Syrian President Al-Sharaa watching Reels while Turkish President Erdoğan was addressing the UNGA is going viral.
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