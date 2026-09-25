The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்! எத்தனை முறை பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசியிருக்கிறீர்கள்? விஜய் மீது மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்

டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்!

இந்த ஆண்டு சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் சந்திக்க மேலும் 2 வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Xi, Trump have 2 more opportunities to meet this year
Published On :

இந்த ஆண்டு சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் சந்திக்க மேலும் 2 வாய்ப்புகள் உள்ளன.

சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங், 3 நாள்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக அமெரிக்காவுக்கு புதன்கிழமை வந்தடைந்தாா். தனது அரசுமுறைப் பயணத்தை வெள்ளிக்கிழமை நிறைவு செய்த அவர், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பை இந்த ஆண்டில் மேலும் இரண்டு முறை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார்.

நவம்பர் மாதம் சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் நடைபெறும் ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டிற்கு வருமாறு டிரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியாவிற்கு ஷி ஜின்பிங் அழைப்பு விடுத்தார்.

அதற்கு அடுத்த மாதம் ஃபுளோரிடாவில் உள்ள டிரம்ப் நேஷனல் டோரல் மியாமி கோல்ஃப் கிளப்பில் நடைபெறவுள்ள ஜி-20 உச்சிமாநாட்டிலும் நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். அதற்குப் பதிலளித்த டிரம்ப், நிச்சயமாக வருவோம், இன்னும் நிறைய பேசுவோம் என்றார்.

Summary

Chinese leader Xi Jinping said he expects to meet US President Donald Trump two more times this year as he wrapped up his state visit to Washington on Friday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அமெரிக்கா-சீனா இடையே ஆரோக்கியமான போட்டி: டிரம்ப் உடனான சந்திப்பில் ஷி ஜின்பிங்

அமெரிக்கா-சீனா இடையே ஆரோக்கியமான போட்டி: டிரம்ப் உடனான சந்திப்பில் ஷி ஜின்பிங்

அமெரிக்காவில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்: நேரில் வரவேற்றார் டொனால்ட் டிரம்ப்!

அமெரிக்காவில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்: நேரில் வரவேற்றார் டொனால்ட் டிரம்ப்!

எப்படியிருக்கிறார் சீன அதிபர்? வெளியானது முக்கிய அறிவிப்பு

எப்படியிருக்கிறார் சீன அதிபர்? வெளியானது முக்கிய அறிவிப்பு

பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்த சீன அதிபருக்கு பக்கவாதம்? ஆபத்தான நிலையில் அறுவைச் சிகிச்சை?

பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்த சீன அதிபருக்கு பக்கவாதம்? ஆபத்தான நிலையில் அறுவைச் சிகிச்சை?

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!