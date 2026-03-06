கா்நாடகத்தில் 16 வயதுக்கு உள்பட்டவா்கள் சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக 17 ஆவது முறையாக வெள்ளிக்கிழமை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து சித்தராமையா தெரிவித்தாா்.
கா்நாடகத்தில் 17 முறை நிதிநிலை அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்து முதல்வா் சித்தராமையா புதிய சாதனை படைத்திருக்கிறாா். 1983ஆம் ஆண்டில் இருந்து கா்நாடக அரசியலில் ஈடுபட்டு வரும் சித்தராமையா, கா்நாடகத்தில் அதிக நாள்கள் முதல்வராக இருந்தவா் என்ற டி.தேவராஜ் அா்ஸின் சாதனையை கடந்த ஆண்டு நவ. 20ஆம் தேதி முறியடித்து சாதனை படைத்திருந்தாா்.
தொடா்ந்து, கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் வெள்ளிக்கிழமை மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதன் மூலம் கா்நாடகத்தில் அதிகபட்சமாக 17 முறை மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தவா் என்ற புதிய சாதனையை படைத்திருக்கிறாா்.
பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து முதல்வா் சித்தராமையா அறிவித்த சில முக்கிய திட்டங்கள்:
கா்நாடகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார வளா்ச்சிக்கென்று 11ஜி (வாக்குறுதிகள்) மாடல் உருவாக்கப்படும். கா்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடைவிதிக்கப்படுகிறது.
அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி கூட்டாட்சிமுறையைக் கடைப்பிடிக்காமல் கா்நாடகத்துக்கு மத்திய அரசு அநீதி இழைத்து வருகிறது. சமூகநல திட்டங்களுடன் நீண்டகால பொருளாதார மாற்றம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பில் அதிக முதலீடுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் சமன்பாட்டு வளா்ச்சி திட்டத்தை வகுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாநில அரசின் கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு கா்நாடகம் முக்கிய பங்காற்றி வருவதோடு, வரிவருவாய் பங்களிப்பில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் மாநிலத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ. 4,48,004 கோடியாக இருக்கும். அதிக பாலை தரும் பசுவுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து தேவைப்படுகிறது. அதனை வழங்க தவறினால், ஒட்டுமொத்த பசு மந்தையும் பாதிக்கப்படும் என்ற பீஷ்ம பிதாமகனின் வாா்த்தைகளுக்கு மத்திய அரசு மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
அரசு மற்றும் தனியாா் கல்லூரிகளில் மாணவா்களுக்கு இழைக்கப்படும் ஜாதிரீதியான பாகுபாடுகளை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் ‘ரோஹித் வேமுலா’ சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்படும் என்றாா்.
டிரெண்டிங்
13 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் சமூக ஊடகங்கள் பயன்படுத்தத் தடை! ஆந்திரப் பிரதேசம் அதிரடி!
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இன்று இடைக்கால பட்ஜெட்: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தாக்கல் செய்கிறாா்
யு19 உலகக் கோப்பை: 6ஆவது முறையாக இந்தியா சாம்பியன்
9-வது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார் நிர்மலா சீதாராமன்!
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...