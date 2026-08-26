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மழை குறைபாட்டை சமாளிக்க செயற்கை மழை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்

கா்நாடகத்தில் மழை குறைபாட்டை சமாளிக்க செயற்கை மழை திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என கா்நாடக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.செலுவராயசாமி தெரிவித்தாா்.

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 3:54 am IST

கா்நாடகத்தில் மழை குறைபாட்டை சமாளிக்க செயற்கை மழை திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என கா்நாடக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.செலுவராயசாமி தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் பெங்களூரு விதானசௌதாவில் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியது:

கா்நாடகத்தில் போதுமான மழை பெய்யாததால், மழை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்னையை சமாளிக்க செயற்கை மழை திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடா்பான நிா்வாக தயாரிப்புகள் முடிந்துள்ளன. செயற்கை மழை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதை கண்காணிக்க 3 நிபுணா்கள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 2 அல்லது 3 நாள்களுக்கு இந்த குழுக்கள் செயற்கை மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த தொழில்நுட்பங்களை ஆய்வுசெய்யும்.

கா்நாடகத்தில் ஏற்கெனவே 3 முறை செயற்கை மழை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்போது, செயற்கை மழை திட்டத்தின் செயல்திறன் 18 சதவீதம் முதல் 20 சதவீதமாக இருந்தது. தற்போது இந்த செயல்திறனை 30 சதவீதமாக உயா்த்துவது குறித்த சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்படுகின்றன.

செயற்கை மழை திட்டம் 4 வருவாய் மண்டலங்களில் செயல்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்துக்கு ரூ. 27 கோடி செலவிடப்படும். 200 மணிநேரம் செயற்கை மழைப்பொழிவு விமானம் வானில் பறக்கும். இந்த நடைமுறை 60 நாள்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.

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