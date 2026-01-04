திருநங்கை கொலை வழக்கு: ஒருவா் கைது! விபத்தில் சிறுமி உயிரிழப்பு; கத்தியுடன் சுற்றித்திருந்த 3 போ் கைது!
சென்னையில் திருநங்கை கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பூந்தமல்லி அருகே அய்யப்பன்தாங்கலை அடுத்த தெள்ளியாா் அகரம் பகுதியில் வசித்து வந்தவா் திருநங்கையான பாண்டி (எ) சில்பா (35). இவா் சனிக்கிழமை வாகனகரம் இந்திரா நகரில் உள்ள பாழடைந்த கிடங்கில் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடந்தாா்.
போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், திருநங்கை சில்பா, லாரியில் பாரம் ஏற்றி இறக்கும் தொழிலாளியான அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த துா்ஜன் கண்டோா் (20) என்பவரிடம் அதிக பணம் கேட்டு தொல்லை கொடுத்துள்ளாா். இதனால், ஆத்திரமடைந்த துா்ஜன் கண்டோா், அருகில் கிடந்த கட்டையால் தாக்கியதில் திருநங்கை உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து துா்ஜன் கண்டோரை கைது செய்தனா். இதில் தொடா்புடைய உடன் பணியாற்றும் மேலும் 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.
விபத்தில் சிறுமி உயிரிழப்பு: சென்னை மதுரவாயல் எம்எம்டி காலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சிவக்குமாா் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் மகள் பிரதிஷாவுடன் (9) அமைந்தகரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, பின்னால் வேகமாக வந்த டெம்போ மோதியதில் பிரதிஷா பலத்த காயமடைந்தாா். இதையடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வழியில பிரதிஷா உயிரிழந்தாா். இது குறித்து கோயம்பேடு போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்தை ஏற்படுத்திய விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த செல்வகுமாரை (33) தேடி வருகின்றனா்.
கத்தியுடன் சுற்றித்திருந்த 3 போ் கைது: சென்னை புளியந்தோப்பு வஉசி நகா் பகுதியில் புளியந்தோப்பு போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, பையுடன் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்றிருந்த மூவா் போலீஸாரை பாா்த்ததும் தப்பியோட முயன்றனா். அவா்களை போலீஸாா் சுற்றிவளைத்து பிடித்து பையை சோதனையிட்டபோது, 6 கத்திகள் இருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், புளிந்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த சஞ்சய் (22), ஸ்ரீநாத் (எ) பிரவீன் (23), விஜய் (எ) பாஸ்கா் (21) என்பதும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காக கத்திகளுடன் நின்று கொண்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. மூவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
16 கிராம் தங்க நாணயம் திருடிய ஓட்டுநா் கைது: ஷெனாய் நகா், அய்யாவு தெருவைச் சோ்ந்த சரவணன்(51), தனது நண்பரின் காரில், வாடகை ஓட்டுநா் மூலம் கடந்த டிச.25-ஆம் தேதி திருச்சி சென்றுவிட்டு மறுநாள் சென்னை திரும்பினாா். வீட்டுக்கு வந்த சரவணன் தனது பையை பாா்த்தபோது, அதில் வைத்திருந்த 16 கிராம் தங்க நாணயம் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் அமைந்தகரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, வாடை காா் ஓட்டுநரான அகரம் தெருவைச் சோ்ந்த தீபக்கிடம் (20) விசாரித்ததில் தங்க நாணையத்தை அவா் திருடியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து, 16 கிராம் தங்க நாணையத்தை மீட்டனா்.