பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு மாலை நேர சிற்றுண்டி
சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் 81 பள்ளிகளில் பொதுத் தோ்வு எழுதும் 12,558 மாணவ-மாணவிகளுக்கு மாலை நேர சிறப்பு வகுப்புகளுக்கான சிற்றுண்டியாக பயறு வகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, திரு.வி.க.நகா் மண்டலம், பெரம்பூா்-மாதவரம் நெடுஞ்சாலை, பள்ளிச் சாலையில் உள்ள சென்னை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மிதிவண்டிகள் மற்றும் மாலை நேர சிற்றுண்டி வழங்கும் விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னை பெருநகா் வளா்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான பி.கே.சேகா்பாபு சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு பிளஸ் 1 வகுப்பு மாணவிகள் 604 பேருக்கு இலவச மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா். மேலும், அரசு பொதுத் தோ்வு எழுதும் 10, பிளஸ் 2 வகுப்பு மாணவிகளுக்கு மாலை நேர சிறப்பு வகுப்புகளுக்கான சிற்றுண்டியாக பயறு வகைகளையும் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு வழங்கிப் பேசினாா்.
விழாவில் மேயா் ஆா்.பிரியா பேசுகையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் 35 சென்னை மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 46 உயா்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 81 பள்ளிகள் உள்ளன. இந்தப் பள்ளிகளில் 7,268 போ் 10-ஆம் வகுப்பும், 5,290 போ் பிளஸ் 2 ஆம் வகுப்பும் படிக்கின்றனா். இவா்கள் பொதுத்தோ்வை எளிதில் எதிா்கொள்ள ஏதுவாக திங்கள் முதல் சனி வரை மாலை நேர சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. அவா்களுக்கு சிற்றுண்டியாக பயறு வகைகள் வழங்கப்படும் என்றாா்.
விழாவில், திரு.வி.க.நகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தாயகம் கவி, இணை ஆணையா் (கல்வி) க.கற்பகம், மத்திய வட்டார துணை ஆணையா் எச்.ஆா்.கௌஷிக், மண்டல குழுத் தலைவா் சரிதா மகேஷ்குமாா், முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் எம்.கபீா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.