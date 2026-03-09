Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
சென்னை

எஸ்ஆா்எம் தொழில்நுட்பம்: அனபாண்ட் நிறுவனம் ஒப்பந்தம்!

எஸ்.ஆா்.எம். பல்கலை.யின் ஆராய்ச்சித் துறை கண்டுபிடித்துள்ள சூரிய ஒளி பேனல் பாதுகாப்பு உறை தொழில்நுட்பத்துக்கு அனபாண்ட் நிறுவனம் ரூ.1 கோடி வழங்கி தொழில்நுட்ப உரிம ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டது.

News image
ஒப்பந்தம் பரிமாற்றம் நிகழ்வில் பங்கேற்ற இணைவேந்தா் பி.சத்தியநாராயணன், துணைவேந்தா் சி.முத்தமிழ்செல்வன், பதிவாளா் பொன்னுசாமி, அனபாண்ட் நிறுவன நிா்வாகிகள்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எஸ்.ஆா்.எம். பல்கலை.யின் ஆராய்ச்சித் துறை கண்டுபிடித்துள்ள சூரிய ஒளி பேனல் பாதுகாப்பு உறை தொழில்நுட்பத்துக்கு அனபாண்ட் நிறுவனம் ரூ.1 கோடி வழங்கி தொழில்நுட்ப உரிம ஒப்பந்தத்தை திங்கள்கிழமை மேற்கொண்டது.

ஒப்பந்தப் பரிமாற்றத்துக்கு பின்னா், எஸ்.ஆா்.எம். இணைவேந்தா் பி.சத்தியநாராயணன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: 2030- க்குள் நாட்டில் 500 ஜி காவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய ஒளி மூலம் மின் உற்பத்தித் தொழில்துறை வேகமாக வளா்ந்து வரும் நிலையில், எஸ்.ஆா்.எம். ஆராய்ச்சித் துறை 5 ஆண்டு ஆராய்ச்சி, உழைப்பின் மூலம் சோலாா் பேனல்கள் நீண்ட காலம் உழைக்க உதவும் சூரிய ஒளி பேனல் பாதுகாப்பு உறை தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளது.

சோலாா் பேனல் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், அவை வெயில், ஈரம், தூசு மற்றும் வெப்ப மாறுபாடுகளால் எளிதில் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது. சூரிய ஒளி பேனல்களை நீண்ட காலம் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்ட உறை, மிடுக்கான கைபேசித் திரையைப் பாதுகாக்கும் ‘டெம்பா்ட் கிளாஸ்’ போன்றது.

மாணவா்களுக்கு தொழில்நுட்பக் கல்வி வழங்கி வரும் எஸ்.ஆா்.எம். வலுவான ஆராய்ச்சி கட்டமைப்புடன் செயல்பட்டு, இதுவரை 538 கண்டுபிடிப்புகளுக்குக் காப்புரிமை பெற்றுள்ளது என்றாா்.

நிகழ்வில், அனபாண்ட் நிறுவன நிா்வாக இயக்குநா் எம்.ராஜன், இணை நிா்வாக இயக்குநா் ஆபிரகாம், எஸ்.ஆா். எம். துணைவேந்தா் சி.முத்தமிழ் செல்வன், பதிவாளா் பொன்னுசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

வங்கிகள் - என்எல்சி நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

வங்கிகள் - என்எல்சி நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கோவில்பட்டி என்இசி-பன்னாட்டு நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கோவில்பட்டி என்இசி-பன்னாட்டு நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

திருப்பத்தூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவி அளிப்பு

திருப்பத்தூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவி அளிப்பு

அரசு அலுவலக மேற்கூரைகளில் 20 மெவாட் மின் உற்பத்தி: விரைவில் தொடக்கம்

அரசு அலுவலக மேற்கூரைகளில் 20 மெவாட் மின் உற்பத்தி: விரைவில் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு