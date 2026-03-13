Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி! - ஈரான் தூதர் தகவல்! புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உயர்வு: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை அட்டவணை வெளியீடு கட்சியின் பெயரை அறிவித்தார் சசிகலா!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு!அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்! எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! 17 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விடுவித்தது அமெரிக்கா!
/
சென்னை

பல்லாவரத்தில் ரூ.1.26 கோடியில் 9 கோயிகளின் முகப்பில் நிழற்குடைகள்

குரோம்பேட்டை ராதா நகா் ஸ்ரீ ராமசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் முகப்பில் ரூ.17 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட நிழற்குடை திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
குரோம்பேட்டை ராதா நகா் ஸ்ரீ ராமசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முகப்பில் அமைக்கப்பட்ட நிழற்குடைதிறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பல்லாவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இ.கருணாநிதி உள்ளிட்டோா்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 9:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குரோம்பேட்டை ராதா நகா் ஸ்ரீ ராமசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் முகப்பில் ரூ.17 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட நிழற்குடை திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பல்லாவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இ. கருணாநிதி தனது சொந்த நிதி ரூ.17 லட்சம் செலவில் அமைத்துக் கொடுத்துள்ள நிழற்குடையைத் திறந்து வைத்து பேசியதாவது:

கோடைகாலத்தில் வெயில் பாதிப்புக்குள்ளாகாமல் கோயிலுக்குள் சென்று வழிபட வசதியாக தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களின் முகப்பில் நிழற்குடைகள் அமைத்துத்தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள், பக்தா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதையடுத்து, பல்லாவரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மூலம் ரூ1.26 கோடியில் 9 திருக்கோயில்களின் முகப்பில் நிழற்குடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குரோம்பேட்டை குமரன்குன்றம் (மலைக் கோயில்) பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி, மற்றும் பிரசன்னா யோகா ஆஞ்சனேயா் கோயில் முகப்பில் ரூ.45 லட்சத்திலும், பாரதிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ரூ.18 லட்சத்திலும், கணபதிபுரம் செங்கசேரி அம்மன் கோயிலில் ரூ.15 லட்சத்திலும், புருஷோத்தம்மன் நகா் விஜயகணபதி லஷ்மிநாராயண பெருமாள் கோயிலில் ரூ.15 லட்சத்திலும், பத்மநாபா நகா் கருமாரி அம்மன் கோயில் முகப்பில் ரூ.15 லட்சத்திலும் நிழற்குடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அனகாபுத்தூா் பச்சையம்மன் மன்னாா்சுவாமி கோயில் முகப்பில்

ரூ.8 லட்சத்திலும், குரோம்பேட்டை நெமிலிச்சேரி ஆனந்தவல்லி சமேத அகத்தீஸ்வரா் கோயில் முகப்பில் ரூ.10 லட்சத்தில் நிழற்குடைகள் அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது என்றாா். நிகழ்வில் மாநகராட்சி மண்டலக் குழு தலைவா் ஜோசப் அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஸ்ரீ நாமமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் கட்ட அடிக்கல்

ஸ்ரீ நாமமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் கட்ட அடிக்கல்

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

வெள்ளக்கோவில் ஸ்ரீ வீரக்குமார சுவாமி கோயில் தோ்த் திருவிழா

வெள்ளக்கோவில் ஸ்ரீ வீரக்குமார சுவாமி கோயில் தோ்த் திருவிழா

மோகினி அவதாரத்தில் கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமி உலா

மோகினி அவதாரத்தில் கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமி உலா

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு