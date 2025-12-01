செங்கல்பட்டு: கல்பாக்கம் அருகே குன்னத்தூா் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அரசு பேருந்தும் வேனும் மோதி கொண்ட விபத்தில் இருவா் உயிரிழந்தனா். 11 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
கூவத்தூா் அடுத்த கீழாா் கொள்ளை பகுதியை சோ்ந்த 20 போ் கேளம்பாக்கம் அடுத்த புதுப்பாக்கம் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், வழக்கம்போல் திங்கள்கிழமை வேலைக்கு சென்றுள்ளனா். அப்போது கல்பாக்கம் அடுத்த குன்னத்தூா் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் புதுச்சேரிக்கு சென்ற அரசுப் பேருந்தும் கேளம்பாக்கம் சென்ற வேனும் நேருக்கு நோ் மோதிக் கொண்டதில் பானு ( 24), உமா ( 40) இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
மேலும் வேன் ஓட்டுநனா் சங்கா், அமுலு ,ஜெயலட்சுமி ஆகிய 3பேரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. 3 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் காயமடைந்தவா்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த சதுரங்கப்பட்டினம் போலீஸாா் விரைந்துச் சென்று இருவரின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசுமருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இதுகுறித்து சதுரங்கப்பட்டினம் காவல் ஆய்வாளா் சுரேஷ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறா.
செங்கல்பட்டு அரசுமருத்துவக்கல்லூரி மருத்தவமனை யில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டவா்களை செய்யூா் சட்டப்பேரவைஉறுப்பினா் பனையூா் பாபு மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாா்வையிட்டு சிகிச்சை பெறுபவா்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் ஆறுதல் கூறினாா். மேலும் மருத்துவா்களிடம் சிகிச்சை முறைக்கேட்டறிந்தாா்,
மருத்துவமனை முதல்வா் பிரியாபசுபதி. மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் டாக்டா்நந்தகுமாா், நிலைய மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் முகுந்தன் உடனிருந்தனா்.