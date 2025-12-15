கூடுவாஞ்சேரியில் ரூ. 70 லட்சத்தில் வகுப்பறை: அமைச்சா் அன்பரசன் திறந்து வைத்தாா்
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகளை குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தாா்.
வண்டலூா் வட்டம், பெருமாட்டுநல்லூா் ஊராட்சியில் 110/11 கிலோ வாட் துணை மின் நிலையம் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
பின்னா், நந்திவரம்-கூடுவாஞ்சேரியில் நகர உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.82 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள அறிவு சாா் மையத்தினை அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா். நகராட்சி அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் ரூ.70 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வகுப்பறை கட்டடங்களை திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிகளில் ஆட்சியா் தி.சினேகா, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வரலட்சுமி மதுசூதனன், கூடுவாஞ்சேரி நகா்மன்றத் தலைவா் காா்த்திக் தண்டபாணி, மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அரசு அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.