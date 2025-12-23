விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கிய எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்டோா்.
செங்கல்பட்டு

விளையாட்டு உபகரணங்கள் அளிப்பு

மதுராந்தகம் அருகே அதிமுக சாா்பில் இளைஞா்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களை எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் வழங்கினாா்.
மதுராந்தகம் தொகுதி இளைஞா்கள் விளையாட்டில் அதிக அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் எம்எல்ஏ கே.மரகதம்குமரவேல் தமது சொந்த நிதியில் கிரிக்கெட் மட்டை, பந்து, கூடைபந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரணங்களை வாங்கி தர ஏற்பாடுகளை செய்தாா். அதன்படி, தெற்கு ஒன்றியத்தைச் சோ்ந்த முதுகரை, கெண்டரச்சேரி, தொன்னாடு உள்ளிட்ட கிராம இளைஞா்களுக்கு அவா் விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினாா்.

மதுராந்தகம் அதிமுக தெற்கு ஒன்றிய செயலா் காா்த்திகேயன் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியக்குழு தலைவா் கீதா காா்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தாா். நிகழ்வில் மதுராந்தகம் நகர அதிமுக செயலா் பூக்கடை கே.சி.சரவணன், வடக்கு ஒன்றிய செயலா் விவேகானந்தன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

