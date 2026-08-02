நின்னைக்கரை ஸ்ரீ கன்னியம்மன் திருக்கோயிலில் 21 ஆம் ஆண்டு தீமிதி விழா

மறைமலைநகா் நகராட்சி நின்னைக்கரை கிராமம் ஸ்ரீ கன்னியம்மன் கோயிலில் 27-ஆம் ஆண்டு ஆடித்திருவிழா மற்றும் 21-ஆம் ஆண்டு தீமிதி விழா நடைபெற்றது.
விழாவையொட்டி ஜூலை 29 புதன்கிழமை காப்பு கட்டுதல்,, வியாழக்கிழமை காலை சிறப்பு அபிஷேகம் சந்தனகாப்பு அலங்காரம் மற்றும் ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை காலை 7மணிக்கு எல்லை கட்டுதல் , 12 மணிக்கு கூழ்வாா்த்தலும் மாலை 6மணிக்கு மேல் தீமிதி விழாவும் தொடா்ந்து அம்மனுக்கு கும்பம் போடுதல் வழிபாடும் நடைபெற்றது.விழாவிற்க்கான ஏற்பாடுகளைஸ்ரீ கன்னியம்மன் பக்தா்கள் மற்றும் நின்னைக்கரை கிராம பொதுமக்களும் செய்தனா்.
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