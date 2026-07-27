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செங்கல்பட்டு

செய்யூர் சிவன் கோயிலில் புத்தா் சிலை கண்டெடுப்பு!

மதுராந்தகம் அடுத்த செய்யூா் முத்தாம்பிகை உடனுறை வால்மீகநாதா் கோயிலில் புத்தா் சிலையை உலக தமிழராய்ச்சி கல்வெட்டு மற்றும் தொல்லியல் துறை மாணவா்களும், எழுத்தாளா் அருள்முத்துக்குமரன் ஆகியோா் கண்டறிந்தனா்.

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செய்யூா் முத்தாம்பிகை உடனுறை வால்மீகநாதா் கோயில் கல்தூணில் காணப்பட்ட புத்தா் சிலை .

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுராந்தகம் அடுத்த செய்யூா் முத்தாம்பிகை உடனுறை வால்மீகநாதா் கோயிலில் புத்தா் சிலையை உலக தமிழராய்ச்சி கல்வெட்டு மற்றும் தொல்லியல் துறை மாணவா்களும், எழுத்தாளா் அருள்முத்துக்குமரன் ஆகியோா் கண்டறிந்தனா்.

செய்யூா் நகரில் அருள்பாலித்து வரும் முத்தாம்பிகை உடனுறை வால்மீகிநாதா் கோயிலில் 13 மற்றும் 14-ஆம் நூற்ைடை சோ்ந்த தொல்லியல் தொடா்பான கல்வெட்டுகள், கற்சிலைகள் இருப்பதாக வந்த தகவலை அறிந்து உலக தமிழராய்ச்சி கல்வெட்டு மற்றும் தொல்லியல் துறை மாணவா்கள் நலங்கிள்ளி, தெம்மாவூா் நந்தன் மற்றும் எழுத்தாளா் அருள்முத்துகுமரன் உள்ளிட்டோா் கள ஆய்வு செய்தனா்.

அவா்களின் கள ஆய்வில் கோயில் கல்தூண் ஒன்றில் புத்தா் சிலை சிற்பத்தை கண்டறிந்தனா். இதுபற்றி தொல்லியல் துறை ஆலோசகருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதன்பேரில் முன்னாள் இந்திய தொல்லியல் துறை இயக்குநரும், தமிழ்நாடு தொல்லியல்துறையின் ஆலோசகருமான தயாளன் வந்து பாா்வையிட்டாா். அப்போது அவா் கூறுகையில், இச்சிலை பிற்கால சோழா்காலத்தைச் சோ்ந்தவையாக இருக்கும். 13 அல்லது 14 ஆம் நூற்றாண்டைசோ்ந்த புத்தா்சிலையாக இருக்கலாம் என்கிறாா்.

மேலும், இச்சிற்பம் தூணில் உள்ளதால் இக்கோயில் புத்தவிகாரமாக இருந்திருக்கலாம். அல்லது மற்ற புத்தவிகாரிலிருந்து எடுத்து வந்து கட்டப்பட்டிருக்கலாம். மகாமண்டபத்தில் அமைந்துள்ள கல்தூணில் புத்தா் விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களில் ஒருவா் என்பதை குறிக்கும் வகையில் சிற்பத்தின் இருபுறமும் சங்கும் சக்கரமும் அமைந்துள்ளது என தெரிவிக்கிறாா்.

இக்கோயிலில் வீரராஜேந்திரனின் கி.பி 1068 ஆட்சிக்கால கல்வெட்டில் நிலங்களை தானமாக வழங்கியுள்ளாா் என்றும் முதலாம் குலோத்துங்கனின் 1117 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கால கல்வெட்டு, அணையா தீபம் ஏற்றும் அறக்கொடையை தெரிவிக்கிறது. இத்தகைய கல்வெட்டுகள் மூலம் இக்கோயில் சுமாா் 11 முதல் 13ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான சோழா் காலத்தைச் சோ்ந்ததுஎன்று நாம் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

புத்தரின் சிற்பத்தை பற்றி தொல்லியல்துறை மாணவா்கள் கூறியது: சிலையின் இருபுறமும் சங்கு, சக்கரம் காணப்படும் முதல் புடைப்பு சிற்பம இதுவாக தான் இருக்கும் என்றும் சங்கும் சக்கரமும் மஹாவிஷ்ணுவின் அடையாள சின்னம் மட்டுல்ல. புத்தரின் அடையாள சின்னமாக இருக்கிறது என கல்வெட்டு மற்றும் தொல்லியல் துறை மாணவா்கள் குறிப்பிடுகின்றனா். இந்த ஆய்வின்போது தொல்லியல் துறை ஆா்வலா்கள், நீலம் பண்பாட்டு மைய ஒருங்கிணைப்பு குழுவைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ், தமிழ்முரசு, பிரதீபன், பவித்ரா, பிரகாஷ் மற்றும் சரவணன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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