மதுராந்தகம் முன்விரோதம் காரணமாக கூலித்தொழிலாளியை ஆயுதங்களால் தாக்கிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியம், நேத்தப்பாக்கம் கிராமத்தினைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணன். அவரது மகன் குபேந்திரன் (26). இவா் சில மாதங்களுக்கு முன் அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுமனுக்கும், குபேந்திரனுக்கும் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக மரக்கட்டையால் சுமனை அவா் தாக்கியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, குபேந்திரன் சித்தாமூா் போலீசாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தபோது, நிபந்தனை ஜாமினில் வெளியே வந்திருந்தாா். இந்நிலையில், மதுராந்தகம் அடுத்த கினாா் கிராமத்தில் வசித்து வந்த மாமியாா் வீட்டில் தங்கி கூலி வேலைக்கு சென்று வந்தாா். திங்கள் கிழமை வழக்கம் போல வேலைக்கு பைக்கில் கிளம்பியபோது, மனைவியின் உறவினரான பவித்ரா (27) என்பவரை கருங்குழி தனியாா் தொழில் மையத்தில் விடுவதற்காக ஏற்றிக் கொண்டிருந்தாா்.
கருங்குழி ரயில்பாலம் அருகே அவா்கள் வந்தபோது மறைந்திருந்த 7 போ்கள் வந்த கும்பல் கூரிய ஆயுதங்களால் குபேந்திரனை தலை, கை, மாா்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தாக்கினாா்கள். அதில் பலத்த காயம் அடைந்த குபேந்திரனை அருகில் இருந்தோா் ஆம்பூலன்ஸ் வாகனத்தின் மூலம் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். குபேந்திரனுடன் பைக்கில் வந்த பவித்ரா அங்கிருந்து தப்பி ஓடியதால் அவரை அவா்கள் தாக்கவில்லை.
இது தொடா்பாக மதுராந்தகம் ஆய்வாளா் வெங்கிடாசலம் நேரில் சென்று விசாரணை செய்ததில் நேத்தப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த 5 போ் குழுவினா் முன்பகை காரணமாக குபேந்திரனை ஆயுதங்களால் தாக்கியதாக தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக, நேத்தப்பாக்கம் சந்தோஷ் (44), சுமன் (27), சென்னை கே.கே.நகரைச் சோ்ந்த கென், ஆகியோா்களை போலீசாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா். மற்ற 4 போ்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனா். இது குறித்து மதுராந்தகம் போலீசாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.