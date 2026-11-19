மழைநீா் சேகரிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி
மதுராந்தகம் நகராட்சி சாா்பாக, தனியாா் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், நகராட்சி பணியாளா்கள் பங்கேற்ற மழைநீா் சேகரிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம் நகராட்சி சாா்பாக, தனியாா் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், நகராட்சி பணியாளா்கள் பங்கேற்ற மழைநீா் சேகரிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இப்பேரணியை நகராட்சி ஆணையா் அபா்ணா தொடங்கி வைத்தாா். இந்நிகழ்வில் பொறியாளா் நித்யா, நகரஅமைப்பு அலுவலா் வேல்முருகன், மேலாளா் அமுல் மற்றும் நகராட்சி பணியாளா்கள், தனியாா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். பேரணியில் கலந்துக் கொண்டாா் மழைநீா் சேகரிப்பு பதாகைகளை ஏந்திக் கொண்டு நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊா்வலமாக சென்று பின்னா் நகர பேருந்து நிலையம் அருகே நிறைவு செய்தனா்.
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