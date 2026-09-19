திருமலைவையாவூா் கோயிலில் சிறப்பு தரிசனம்
மதுராந்தகம் அடுத்த திருமலைவையாவூா் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலுக்கு புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையையொட்டி திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
திருமலை வையாவூா் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.
மதுராந்தகம் அடுத்த திருமலைவையாவூா் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலுக்கு புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையையொட்டி திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்.
திருமலைவையாவூா் மலை மீது பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் உள்ளது. தமிழ் வருடத்தின் புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமைக்காக கோயில் வளாகம் முழுவதும் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. சனிக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு மங்கள இசையுடன் விழா நிகழ்வுகள் தொடங்கியது. மூலவா் பெருமாள் சிலைக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனத்தை கோயில் தலைமை அா்ச்சகா் ஆா்.பாலாஜி பட்டாச்சாரியாா் தலைமை வகித்து செய்தாா். மூலவா் தங்க கவசத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாா். கோயில் வளாகத்தில் உற்சவா் பகவானுக்கு மலா் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை என்பதால் நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலா் மேகவண்ணன் தலைமையில் விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.
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