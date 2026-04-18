ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஹஸாரிபாக் மாவட்டத்தில் உள்ள வனப் பகுதியில் பாதுகாப்புப் படையினருடன் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மோதலில் 4 மாவோயிஸ்டுகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக மாவட்ட காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கொல்லப்பட்ட 4 நபா்களில் ஒருவா் சகதேவ் மஹதோ என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். இவரைப் பற்றி தகவல் தெரிவித்தால் ரூ.15 லட்சம் வெகுமதி வழங்கப்படும் என காவல் துறை அறிவித்திருந்தது.
இதுதொடா்பாக பா்காகான் சரக காவல் அதிகாரி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘பதுகா வனப் பகுதியில் மாவோயிஸ்ட் நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற தேடுதல் பணியில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் மாவோயிஸ்ட் குழுவினருக்கும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்தது. அப்போது, 4 மாவோயிஸ்டுகள் கொல்லப்பட்டனா். இந்த மோதலில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை’ என்றாா்.
முன்னதாக, மேற்கு சிங்பும் மாவட்டத்தில் மிசிா் பெஸ்ரா தலைமையிலான மாவோயிஸ்ட் குழுவினருக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே கடந்த புதன்கிழமை நடைபெற்ற மோதலில் 4 பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள் காயமடைந்தனா்.
மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதத்திலிருந்து நாடு விடுதலை பெற்ாக மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா கடந்த மாா்ச் 30-ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தாா்.
இடதுசாரி தீவிரவாதத்தை எதிா்கொள்வதற்கான தேசிய செயல்திட்டம் தொடா்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா தலைமையில் உயா்நிலை ஆய்வுக் கூட்டம் இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, நாட்டில் நக்ஸல் பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் ஏதும் இல்லையென மத்திய அரசு தெரிவித்தது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
கான்சிட்டி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தஸ்ஸாடியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பவழ மல்லி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
தினமணி செய்திச் சேவை