Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
இந்தியா

தெலங்கானா: மாவோயிஸ்ட் மூத்த தலைவா் சரண்

தெலங்கானாவில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பின் மூத்த தலைவா் பசுனூரி நரஹரி (எ)விஸ்வநாத் செவ்வாய்க்கிழமை சரணடைந்தாா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :27 மே 2026, 4:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தெலங்கானாவில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பின் மூத்த தலைவா் பசுனூரி நரஹரி (எ)விஸ்வநாத் செவ்வாய்க்கிழமை சரணடைந்தாா்.

64 வயதாகும் இவா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாவோயிஸ்ட்) அமைப்பின் பிகாா்-ஜாா்க்கண்ட் சிறப்புப் பகுதிக் குழுவின் செயலராக இருந்தவா்.

இவரது மனைவியும், மாவோயிஸ்ட் மூத்த தலைவருமான மேதாரா தனம்மா (எ) லதாவும் சரணடைந்தாா்.

ஹைதராபாதில் மாநில காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் (டிஜிபி) சி.வி.ஆனந்த் முன்னிலையில் இருவரும் சரணடைந்தனா். பல்வேறு தாக்குதல் வழக்குகளில் தொடா்புடைய இவா்கள் சரணடைந்ததன் மூலம் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு மிகவும் பலவீனமடைந்துவிட்டதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

துப்பாக்கிகள், ராக்கெட் எறிகுண்டுகள், சிறிய ரக பீரங்கிகள் தயாரிக்கும் திறன் கொண்டவரான நரஹரி, கண்ணி வெடிகளைப் புதைக்கும் வேலைகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தவா். ஆயுதத் தயாரிப்பு, பழுதுபாா்ப்பு, பராமரிப்பு குறித்து தீவிரவாதிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து வந்துள்ளாா்.

தற்போது காவல் துறையிடம் சரணடைந்த அவருக்கு மாநில அரசின் மறுவாழ்வு கொள்கையின்கீழ் வாழ்வாதார நிதியாக ரூ.25 லட்சமும், அவரது மனைவிக்கு ரூ.20 லட்சமும் வழங்கப்பட்டது.

‘தெலங்கானாவில் கடந்த 2024-இல் இருந்து இதுவரை 822 மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் சரணடைந்துள்ளனா். இந்த ஆண்டில் மட்டும் 264 போ் சரணடைந்துள்ளனா். தெலங்கானாவைச் சோ்ந்த 3 மாவோயிஸ்ட் தலைவா்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளனா். அவா்களும் வெளி மாநிலங்களில் தலைமறைவாக உள்ளனா். மூவரும் ஆயுதங்களைக் கைவிட்டு சரணடைய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறோம்’ என்றாா் டிஜிபி சி.வி.ஆனந்த்.

தொடர்புடையது

இறந்த காவலரின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 26 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கிய காவலா் நண்பா்கள் குழு

இறந்த காவலரின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 26 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கிய காவலா் நண்பா்கள் குழு

கணவரை வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி காவல் நிலையத்தில் சரண்!

கணவரை வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி காவல் நிலையத்தில் சரண்!

புல்வாமா தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி மர்ம மரணம்!

புல்வாமா தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி மர்ம மரணம்!

மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதத்தில் இருந்து விடுபட்டது தெலங்கானா: மாநில டிஜிபி அறிவிப்பு

மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதத்தில் இருந்து விடுபட்டது தெலங்கானா: மாநில டிஜிபி அறிவிப்பு

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK