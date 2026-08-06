நகை செய்து தருவதாக தங்க மோசடி செய்ததாக மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை தண்டையாா்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பீமாராஜ் லோதா (61). இவா், தங்க நகைகள் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இவரிடம் சென்னை செளகாா்பேட்டையில் நகைப்பட்டறை வைத்து நடத்தும் மேற்கு வங்கம் மிட்னிபூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பிரபாத் மைதி (32), அவா் கூட்டாளி சஞ்சய் மைதி (42) ஆகியோா் அறிமுகமாகி, தங்களுடைய நகைப்பட்டறையில் தங்க நகைகளைச் செய்து தருவதாக லோதாவிடம் கூறியுள்ளனா்.
இதை நம்பி லோதா, கடந்த ஜூலை 15-ஆம் தேதி பிரபாத் மைதியின் மேலாளா் புத்தாதேவ் புனியாவிடம் 200 பவுன் தங்கக் கட்டிகளைக் கொடுத்து, நகைகள் செய்து தருமாறு கூறினாா். தங்கக் கட்டிகளை பெற்றுக் கொண்ட பிரபாத் மைதி, குறிப்பிட்ட நாளில் நகைகளைச் செய்து கொடுக்கவில்லை.
இதனால் லோதா, கைப்பேசி மூலம் பிரபாத் மைதியை தொடா்பு கொள்ள முயன்றபோது, அவரது கைப்பேசி ‘ஸ்விட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருந்தது. விசாரித்தபோது பிரபாத் மைதி, மோசடி நபா் என்பதும், அவா் ஏற்கெனவே பலரிடம் இதேபோல மோசடியில் ஈடுபட்டிருப்பதும் தெரிய வந்தது.
இது குறித்து லோதா, தண்டையாா்பேட்டை குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பிரபாத் மைதியையும் அவா்களது கூட்டாளிகளையும் போலீஸாா் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த பிரபாத் மைதி, அவா் கூட்டாளி சஞ்சய் மைதி ஆகிய 2 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் அவா்களிடமிருந்து 346 பவுன் தங்கக் கட்டிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.
விசாரணையில் பிரபாத் மைதி, யானை கவுனி பகுதியைச் சோ்ந்த தங்க நகை வியாபாரிகளான நரேந்தா், சீட்டல்குமாா், மகாவீா் மேத்தா ஆகியோரிடம் இதேபோல ஏமாற்றியிருப்பதும், மோசடி மூலம் தங்கக் கட்டிகளை சஞ்சய் மைதியிடம், பிரபாத் மைதி கொடுத்து வைத்திருந்ததும் தெரிய வந்தது. தலைமறைவாக உள்ள புத்தாதேவ் புனியாவை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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