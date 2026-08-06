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சென்னை

பிரம்மா குமாரிகள் விழிப்புணா்வு யாத்திரை: ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பு சாா்பில் போதைப் பொருள் இல்லாத சமூகம் என்ற விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தை ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

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சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பின் சாா்பில் தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் இல்லாத சமூகம் குறித்த உறுதிமொழிப் பிரசார தொடக்க நிகழ்வில் பிரசார சுவரொட்டியை  வெளியிட்ட ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா். உடன் (இடமிருந்து) பிரம்மா குமாரி சகோதரிகள் நீலிமா,

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 12:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பு சாா்பில் போதைப் பொருள் இல்லாத சமூகம் என்ற விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தை ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், நாடு முழுவதும் 10 கோடி போ் போதை எதிா்ப்பு உறுதிமொழி எடுக்கும் திட்டம் குறித்தும் தமிழக திட்டம், விழிப்புணா்வு யாத்திரை தொடக்கம் ஆகியவை குறித்து பிரம்மா குமாரிகளின் தமிழக மண்டல சேவை ஒருங்கிணைப்பாளா் சகோதரி பீனா விளக்கிப் பேசியதாவது:

உலகில் நீடித்த அமைதி அல்லது சில தீயவைகளை சட்டங்கள் மூலம் கொண்டுவர முடியாது; அது முதலில் மனித ஆன்மாவுக்குள் விழிப்புணா்வாக மலர வேண்டும். அந்த ஆன்மிக விழிப்புணா்வு விதையிலிருந்து, மனித நினவுநிலையை மேம்படுத்துவதற்கான அா்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய இயக்கமாக பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பு உருவாகியுள்ளது. 140 நாடுகளில் 6,500 மையங்கள் மூலம் ஆன்மிகக் குடும்பமாக வளா்ந்து நிற்கிறது.

நமது இளைஞா்களின் எதிா்காலத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக போதை பழக்கம் உருவெடுத்துள்ளது. நாடு முழுக்க 10 கோடிப் போ் பங்கேற்கும் இந்தப் பிரசாரத்தை தமிழகத்தில் தொடங்கப்படுகிறது. இதில் குறைந்தது 50 லட்சம் போ்கள் பிரசாரத்தில் பங்கேற்று உறுதிமொழி ஏற்பா் என்றாா்.

தொடா்ந்து ‘போதைப்பொருள் இல்லாத தேசம்’ என்பதற்கான உறுதிமொழியை தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் வாசிக்க கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா் உறுதிமொழியை ஏற்றனா். இது தொடா்பான சுவரொட்டிகளும் ஆளுநா் தலைமையில் வெளியிடப்பட்டது.

தொடா்ந்து பிரம்மா குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு 5 கலசங்கள், 10 கொடிகள் வழங்கி ஆளுநா் பிரசாரத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.

பிரம்மா குமாரிகளின் மூத்த சகோதரிகள் முத்துமணி, தேவி, நீலிமா ஆகியோரும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனா். தொடா்ந்து போதை மீட்பு விழிப்புணா்வு வாகனத்தையும் தமிழக ஆளுநா் கொடி அசைத்து வழி அனுப்பினா்.

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