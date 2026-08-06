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சென்னை

சென்னையில் ரூ.1,355 கோடியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம்

சென்னை பிராட்வேயில் ரூ.1,375 கோடியில் 160 நீதிமன்றங்களுடன் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பிராட்வேயில் ரூ.1,375 கோடியில் 160 நீதிமன்றங்களுடன் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இது நீதியை நிலைநாட்டவும், மக்களுக்கு நீதி விரைவாகக் கிடைக்க வழிவகை செய்யும். இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தை அமைப்பதற்கான முன்நடவடிக்கைகளுக்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்தத் திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் நீதி நிா்வாகத் துறைக்கு ரூ.2,486 கோடி ஒதுக்கப்படுகிறது என்று அமைச்சா் மரிய வில்சன் தெரிவித்தாா்.

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