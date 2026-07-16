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கோயம்புத்தூர்

கோவையில் வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அகில இந்திய வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் கோவை மாவட்டக் கிளை சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அகில இந்திய வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தினா். ~கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்குரைஞா்கள்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:20 am IST

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பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அகில இந்திய வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் கோவை மாவட்டக் கிளை சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

நீதித் துறையின் சுதந்திரம் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், நீதிபதிகள் நியமனம் மிகவும் வெளிப்படைத் தன்மையோடு நடைபெற வேண்டும். சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் மொழியை அலுவல் மொழியாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளைகளைத் தென்னிந்தியாவிலும் அமைக்க வேண்டும். அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் பெண் வழக்குரைஞா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய தனி ஓய்வறைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும், நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்குரைஞா்கள், வழக்காடிகள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியா்களின் அவசர மருத்துவத் தேவைகளுக்காக தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு வசதிகள் கொண்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை நிரந்தரமாக நிறுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.

இதில், சங்கத்தின் முக்கிய நிா்வாகிகள் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குரைஞா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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