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சென்னை

நடிகை சுகன்யா வீட்டில் பாம்பு

சென்னை திருவான்மியூரில் நடிகை சுகன்யா வீட்டுக்குள் பாம்பு புகுந்தது.

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நடிகை சுகன்யா - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை திருவான்மியூரில் நடிகை சுகன்யா வீட்டுக்குள் பாம்பு புகுந்தது.

திருவான்மியூரில் உள்ள நடிகை சுகன்யாவின் வீட்டுக்குள் புதன்கிழமை பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளது. இதைப் பாா்த்த அவரது குடும்பத்தினா், உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் அளித்தனா். அங்கு வந்த தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணித் துறையினா், வீட்டுக்குள் பதுங்கியிருந்த பாம்பைப் பிடித்தனா். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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