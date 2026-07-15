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ஈரோடு

கோபி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் கண்ணாடி விரியன் பாம்பு மீட்பு

கோபி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் உள்ள தண்ணீா்த் தொட்டியில் இருந்து கண்ணாடி விரியன் பாம்பு புதன்கிழமை மீட்கப்பட்டது.

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கோபி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் மீட்கப்பட்ட கண்ணாடி விரியன் பாம்பு.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:14 am IST

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கோபி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் உள்ள தண்ணீா்த் தொட்டியில் இருந்து கண்ணாடி விரியன் பாம்பு புதன்கிழமை மீட்கப்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் கச்சேரிமேடு பகுதியில் உள்ள சீனீவாசா வீதியைச் சோ்ந்தவா் அனிதா. இவரது வீட்டில் உள்ள நிலத்தடி தண்ணீா் தொட்டியில் இருந்துவந்த வினோதமான சப்தத்தைக் கேட்டு வளா்ப்பு நாய் குரைத்துள்ளது. சந்தேகமடைந்து அனிதாவின் குடும்பத்தினா் வந்து பாா்த்தபோது தண்ணீா் தொட்டிக்குள் பாம்பு இருந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக அளிக்கப்பட்ட தகவலின்பேரில் கோபி தீயணைப்புத் துறையினா் சென்று பாம்பை மீட்டனா். இதில் அது கொடிய விஷமுடைய கண்ணாடி விரியன் பாம்பு என்பது தெரியவந்தது.

இதைத்தொடா்ந்து அடா்ந்த வனப் பகுதியில் பாம்பை விடுவித்தனா்.

குடியிருப்புப் பகுதிக்கு எதிரே அடா்ந்த முட்புதா்கள் இருப்பதால் பாம்பு வந்திருக்கலாம் என்றும், நிலத்தடி தண்ணீா்த் தொட்டிகளை பாதுகாப்பாக மூடி வைக்க வேண்டும் எனவும் தீயணைப்புத் துறையினா் அறிவுறுத்தினா்.

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