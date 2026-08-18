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சென்னை

பைக் பந்தயம்: 3 போ் கைது

பைக் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக கல்லூரி மாணவா் உள்பட 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 11:28 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பைக் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக கல்லூரி மாணவா் உள்பட 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கே.கே. நகா் 100 அடி சாலையில் லட்சுமண் ஸ்ருதி சிக்னல் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை போலீஸாா் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, 2 இருசக்கர வாகனங்கள் அதிவேகமாகவும், தாறுமாறாகவும் சென்றன. ஆக்ரோஷமாக வாகனங்களை இயக்கிய இளைஞா்கள், ஒன்றையொன்று உரசியபடி முந்திச் சென்றனா்.

இதையடுத்து போலீஸாா் தடுப்புகளை அமைத்து 2 இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றவா்களை மடக்கிப் பிடித்தனா். அவற்றில் பயணம் செய்த 3 இளைஞா்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினா்.

பிடிபட்டவா்கள் கிண்டி ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்துரு (21), வினித் (20), அய்யப்பன்தாங்கலைச் சோ்ந்த ஆா்யா (19) என்பது தெரிய வந்தது.

அவா்கள் ஓட்டி வந்த விலை உயா்ந்த இரு மோட்டாா் சைக்கிள்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். கைது செய்யப்பட்ட ஆா்யா, நந்தனத்தில் உள்ள கல்லூரியில் படித்து வருகிறாா்.

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