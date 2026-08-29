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நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை: ஒருவா் கைது

சென்னை ராமாபுரத்தில் துணை நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை: ஒருவா் கைது

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 6:19 am IST

சென்னை ராமாபுரத்தில் துணை நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

ராமாபுரம் கோத்தாரி நகா் பிரதான சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜம்புலிங்கம் (53). பிளம்பா். இவா், அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு திரைப்பட துணை நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து அந்த நடிகையின் சகோதரி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ஜம்புலிங்கத்தை கைது செய்தனா்.

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