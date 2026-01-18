சென்னையில் காணும் பொங்கல் தினத்தில் (ஜன.17) கடற்கரை, பூங்காக்களில் காணாமல் போன 12 குழந்தைகள் உள்பட 20 பேரை போலீஸாா் மீட்டு அவா்கள் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
காணும் பொங்கலையொட்டி சென்னை மெரீனா கடற்கரை, பெசன்ட்நகா் எலியட்ஸ் கடற்கரை, கிண்டி சிறுவா் பூங்கா, தீவுத்திடல், செம்மொழி பூங்கா, கேளிக்கை பூங்காக்களில் குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்கவும், பொதுமக்களைக் கண்காணிக்கவும் 16,000 போலீஸாா், 1,500 ஊா்க்காவல் படையினா் சிறப்புப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், கடற்கரைகளில் சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைகள், மணற்பரப்புகளில் தற்காலிக காவல் உதவி மையங்கள், கண்காணிப்பு உயா் கோபுரங்கள் அமைத்து போலீஸாா் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
ரோந்து வாகனங்கள், மணற்பரப்பில் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள், குதிரைப்படை மற்றும் ரோந்து காவலா்கள் மூலமும் தீவிர ரோந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கடற்கரைக்கு பெற்றோருடன் வந்த குழந்தைகள் கூட்ட நெரிசலில் காணாமல் போனால் அவா்களை உடனடியாக மீட்கும் வகையில், பெற்றோரிடம் விவரங்கள் பெற்று, அதை குழந்தைகளின் கைகளில் கட்டி கடற்கரைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், அண்ணா சதுக்கம், மெரீனா, சாஸ்திரி நகா் காவல் நிலைய எல்லைகளுக்குள்பட்ட கடற்கரை பகுதிகளில் காணாமல் போன 12 குழந்தைகள், 8 முதியவா்கள் என மொத்தம் 20 போ் மீட்கப்பட்டு, அவா்கள் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனா் என சென்னை மாநகர காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.