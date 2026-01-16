சென்னை
வேளச்சேரி-கடற்கரை: இன்று 6 சிறப்பு ரயில்கள்
காணும் பொங்கலையொட்டி சனிக்கிழமை (ஜன.17) வேளச்சேரி - சென்னை கடற்கரை இடையே 6 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.
காணும் பொங்கலையொட்டி சனிக்கிழமை (ஜன.17) வேளச்சேரி - சென்னை கடற்கரை இடையே 6 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
காணும் பொங்கல் சனிக்கிழமை (ஜன.17) கொண்டாப்படுவதையொட்டி, பொதுமக்கள் பலரும் மெரீனா கடற்கரை வருவது வழக்கம். இதன்காரணமாக பயணிகளின் வசதிக்காக வேளச்சேரி - கடற்கரை இடையே சனிக்கிழமை (ஜன.17) பிற்பகல் 1.30 மணி முதல் மாலை 6.50 மணி வரை 6 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.