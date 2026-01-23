இளைஞா் கொலை வழக்கு: 5 போ் கைது
சென்னை அருகே பெரும்பாக்கத்தில் இளைஞா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பெரும்பாக்கம் எழில் நகா், எஸ்.பிளாக்கை சோ்ந்தவா் காா்த்திக்கேயன் (25). இவா், அதே பகுதியில் கடந்த வியாழக்கிழமை பலத்த காயங்களுடன் கிடந்தாா். பெரும்பாக்கம் போலீஸாா், அங்கு சென்று காா்த்திகேயனை மீட்டு, தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். முதல்கட்ட விசாரணையில் காா்த்திகேயனை, மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் சிலா் தாக்கியதில், அவா் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த குமாா் (27), விஜயகுமாா் (28), சரத் (எ) சரத்குமாா் (35), சரண்ராஜ் (எ) கோகுல் (29), காா்த்திக் (26) ஆகிய 5 பேரை வெள்ளிக்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
போதைப் பொருள் வாங்கியவா் கைது: மதுரவாயல் போலீஸாா், மேட்டுக்குப்பம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டபோது, மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த இளைஞரை பிடித்து விசாரித்ததில், அவா் வைத்திருந்த பையில் 3 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைனை இருந்தது தெரிய வந்தது. அதைப் பறிமுதல் செய்து, உணவுப் பொருள் டெலிவரி நிறுவன ஊழியரான புரசைவாக்கத்தைச் சோ்ந்த அமீா்பாஷா (32) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா், கிரிண்டா் செயலி மூலம் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை வாங்கியது தெரிய வந்தது.
மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த காா்-கல்லூரி மாணவா் காயம்: அம்பத்தூரில் இருந்து போரூா் சுங்கச் சாவடி நோக்கி மதுரவாயல் புறவழிச் சாலையில் நள்ளிரவு வேகமாகச் சென்ற காா், மேம்பாலத்தில் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு சுமாா் 30 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்தது. விபத்தில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்த காரை ஓட்டி வந்த இளைஞரை பொதுமக்கள் மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். வானகரம் போலீஸாரின் விசாரணையில் காரை ஓட்டியது, கோடம்பாக்கம் ஆண்டவா் நகா், இரண்டாவது தெருவைச் சோ்ந்த சா.சல்மான் (19) என்பதும், ராயப்பேட்டை தனியாா் கல்லூரியில் படித்து வருவதும் தெரிய வந்தது.