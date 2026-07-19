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சென்னை

ஆட்டிஸம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு மனத் திறனை மேம்படுத்தும் திரைப்படம் திரையிடல்

ஆட்டிஸம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு மனத் திறனை மேம்படுத்தும் திரைப்படம் திரையிடல்

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அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - DNS

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆா் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஆட்டிஸம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு, மனத் திறனை மேம்படுத்தும் விதமாக திரைப்படம் சனிக்கிழமை திரையிடப்பட்டது.

சென்னையில் ஆட்டிஸத்தால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கான சிறப்பு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்தில் பதிவு செய்த 1 முதல் 6 வயதுக்குள்பட்ட 40 குழந்தைகளுக்காக தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆா் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் உள்ள திரையரங்கில் திரைப்படம் சனிக்கிழமை திரையிடப்பட்டது.

இதை பள்ளிக் கல்வி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் தொடங்கி வைத்தாா். இதன்மூலம் அவா்களின் மனத்திறன்கள் மேம்படும் என்று ஆட்டிஸம் மையத்தைச் சோ்ந்த அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா். இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை செயலா் வே.ராஜாராமன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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