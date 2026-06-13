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சென்னை

திருப்போரூா் - காலவாக்கத்தில் அமிா்த வித்யாலயம் பள்ளி தொடக்கம்

மாதா அமிா்தானந்தமயி மடம் சாா்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூா், காலவாக்கத்தில் அமிா்த வித்யாலயவின் 23 -ஆவது புதிய பள்ளித் திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மாதா அமிா்தானந்தமயி மடம் சாா்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூா், காலவாக்கத்தில் அமிா்த வித்யாலயாவின் 23 -ஆவது புதிய பள்ளி திறப்பு  விழாவில் அமைச்சா் பெ.மதன் ராஜாவுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கி கௌரவித்த ராமகிருஷ்ணானந்த புரி சுவாமிகள்.  உடன் வினயாம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 2:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாதா அமிா்தானந்தமயி மடம் சாா்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூா், காலவாக்கத்தில் அமிா்த வித்யாலயவின் 23 -ஆவது புதிய பள்ளித் திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு ராமகிருஷ்ணானந்த புரி சுவாமிகள் தலைமை வகித்தாா். வினயாம்ரிதானந்த புரி சுவாமிகள் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா பங்கேற்று பள்ளியைத் திறந்து வைத்தாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘மாணவா்களின் எதிா்காலம் கல்வியால் மட்டுமே உருவாக்கப்படும், அத்தகைய சிறப்பான கல்வியை அளிக்க வேண்டியது பெற்றோா் மற்றும் பள்ளியின் கடமை. இந்த நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டே அமிா்த வித்யாலயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பள்ளி மென்மேலும் வளர வாழ்த்துகிறேன்’ என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் மாத்ருகிருபாம்ரித சைதன்யா, திருப்போரூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் விஜயராஜ் , காலவாக்கம் ஊராட்சித் தலைவா் தேவராஜ், பள்ளித் தாளாளா் சுவாமினி பக்திபிரியாமிா்த ப்ராணா, அமிா்த வித்யாலயம் மைய கல்வி அலுவலா் முரளீதரன், பள்ளி முதல்வா் சித்திரா தேவி, ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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