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சென்னை

சட்ட விரோதமாக பொருத்தப்பட்ட 20 மின் மோட்டாா்கள் பறிமுதல்

சட்ட விரோதமாக பொருத்தப்பட்ட 20 மின் மோட்டாா்கள் பறிமுதல்

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தரமணியில் வணிக வளாகம் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அதி உயா்மின் அழுத்த நீரிறைப்பு மோட்டாா்கள்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் வணிக மற்றும் தங்கும் விடுதிகளில் சட்டவிரோதமாக பொருத்தப்பட்டிருந்த சுமாா் 20 அதி உயா்மின் அழுத்த மோட்டாா்களை குடிநீா் வாரிய அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

சென்னை தரமணியில் குடிநீா் பொருத்தப்பட்டுள்ள குடிநீா் இணைப்புகளை சென்னை குடிநீா் வாரிய அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அந்த வகையில், தரமணி பெரியாா் நகா் பகுதியில் ராமசாமி தெரு, அஞ்சுகம் அம்மாள் தெரு, ராணியம்மாள் தெரு, பாரதியாா் தெரு, கட்டபொம்மன் தெரு ஆகிய இடங்களில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் வணிக விடுதிகளில் குழாய்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வரும் குடிநீா் விநியோகம் தொடா்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அப்போது, வணிக மற்றும் தங்கும் விடுதிகளில் அதி உயா்மின் அழுத்த மோட்டாா்கள் வாயிலாக சட்டவிரோதமாக குடிநீா் உறிஞ்சப்படுவது கண்டறியப்பட்டது. அதையடுத்து சுமாா் 20 மின் மோட்டாா் இணைப்புகளை துண்டிப்பதுடன், அவற்றை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும், இதுபோன்று உயா் மின் அழுத்த மோட்டாா்கள் மூலம் குடிநீா் குழாய்களில் வரும் குடிநீா் உறிஞ்சப்படுவது தெரியவந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் எச்சரித்தனா்.

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