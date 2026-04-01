சென்னை தியாகராய நகா் தொகுதியில் கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில், திமுகவின் வெற்றியை 137 வாக்குகள் தீா்மானித்தன.
கடந்த 1957 முதல் இருந்து வரும் சென்னையின் பழைமையான தொகுதி தியாகராய நகா். இத்தொகுதியில் திமுக 6 முறை, அதிமுக 4 முறை, காங்கிரஸ் 2 முறை, ஸ்தாபன காங்கிரஸ், காந்தி காமராஜ் தேசிய காங்கிரஸ், தமாகா தலா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 4 முறை அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், கடந்த 2006, 2011, 2016 என தொடா் வெற்றியைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் ஜெ.கருணாநிதி, அதிமுக சாா்பில் சத்யநாராயணன், அமமுக சாா்பில் ஆா்.பரணீஸ்வரன், மக்கள் நீதி மய்யம் சாா்பில் பழ.கருப்பையா, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் பா.சிவசங்கரி ஆகியோா் போட்டியிட்டனா்.
இந்தத் தோ்தலில் மொத்தம் 1,36,497 வாக்குகள் பதிவான நிலையில், திமுக வேட்பாளா் ஜெ.கருணாநிதி 56,035 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் பி.சத்யநாராயணன் 55,898 வாக்குகளும் பெற்றனா். இதில், 137 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது.
இந்த முறை, திமுக சாா்பில் ராஜா அன்பழகன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். அதிமுக சாா்பில், கடந்த தோ்தலில் குறைந்த வாக்குகளில் வெற்றி வாய்ப்பை பி.சத்தியநாராயணனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தவெக சாா்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் அனுஷா விஜயகுமாா் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
கடந்த தோ்தலில் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியைக் கொடுத்த இத்தொகுதி, இந்த முறையும் கவனம் பெற்றுள்ளது.
