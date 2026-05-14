சென்னை

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர இதுவரை 89,927 போ் விண்ணப்பம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான கலந்தாய்வுக்கு இதுவரை 89,927 போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.

இது குறித்து தமிழக அரசின் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 181 அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலைப் பட்டப் படிப்புக்கான 159 பாடப் பிரிவுகளில் மொத்தம் 1,26,959 சோ்க்கை இடங்கள் உள்ளன. இந்த பாடப் பிரிவுகளுக்கான மாணவா் சோ்க்கை கலந்தாய்வுக்கு கடந்த மே 7-ஆம் தேதி முதல் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனா்.

அதன்படி இதுவரை (மே 12) தங்கள் விருப்பப் பாடப் பிரிவில் 89,927 மாணவா்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனா். மேலும், தகுதியுடைய மாணவா்கள் மே 29-ஆம் தேதி வரை விரும்பிய பாடப் பிரிவுகளுக்கு https://www.tngasa.in/ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாணவா்கள் சோ்க்கை தொடா்பான கூடுதல் தகவல்களுக்கு கல்வி இயக்ககத்தில் செயல்படும் உதவி மையத்தைத் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 044-24343106, 24342911ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

துவாக்குடி அரசுக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கை தொடக்கம்

