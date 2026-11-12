The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!சீன உளவாளியுடன் உறவு! என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்!இனி தத்கல், ஆர்ஏசி, கட்டண மாற்றம் இல்லை! புதிய வந்தே பாரத் சேவை பற்றிய முழு விவரம்கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் விவகாரத்தில் எதுவும் நடக்கவில்லை! நிர்மல் குமார்பட்டினப்பாக்கத்தில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு குடியிருப்புகள்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுசென்னையில் 12 மினி தாலுகா அலுவலகங்கள் அமைக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் ஏடிஜிபி அருண், 6 காவல் அதிகாரிகள் சோ்ப்பு

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தொடா்பான ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களின் பட்டியலில் ஏடிஜிபி அருண் உள்ளிட்ட 7 காவல் துறை அதிகாரிகளின் பெயா்கள் சோ்க்கப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Veeramani

வீரமணி - கோப்புப்படம்

Updated On :

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தொடா்பான ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களின் பட்டியலில் ஏடிஜிபி அருண் உள்ளிட்ட 7 காவல் துறை அதிகாரிகளின் பெயா்கள் சோ்க்கப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில், சிறுமிகளை வீரமணி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது குறித்து கடந்த 2025 அக்டோபரில் சென்னை காவல் துறையில் விடியோ ஆதாரத்துடன் புகாா் செய்யப்பட்டதும், ஆனால், வழக்குப் பதிவு செய்துவிட்டு, விடியோவில் இருப்பவா்கள் யாரென்று தெரியவில்லை என்று காவல் துறை வழக்கை முடித்து வைக்க முயன்றதும் தெரியவந்தது.

அப்போது காவல் ஆணையராக இருந்த ஏடிஜிபி ஏ.அருண், சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு கூடுதல் காவல் ஆணையராக இருந்த ஐஜி ராதிகா, உதவி ஆணையராக இருந்த யாஸ்மின் உள்ளிட்ட பலரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்த விசாரணையில் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், தற்போது வழக்கின் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களின் பட்டியலில் ஏடிஜிபி அருண் உள்ளிட்ட 7 காவல் துறை அதிகாரிகளின் பெயா்கள் சோ்க்கப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜெம் வீரமணி வழக்கு: அரசு வழக்குரைஞா்கள் நியமனம்

ஜெம் வீரமணி வழக்கு: அரசு வழக்குரைஞா்கள் நியமனம்

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: வீரமணிக்கு நவ.10 வரை நீதிமன்றக் காவல்

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: வீரமணிக்கு நவ.10 வரை நீதிமன்றக் காவல்

போக்சோ வீரமணிக்கு எதிரான முதல் போக்ஸோ வழக்கில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!

போக்சோ வீரமணிக்கு எதிரான முதல் போக்ஸோ வழக்கில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!

ஜெம் வீரமணிக்கு அக். 21 வரை நீதிமன்றக் காவல்!

ஜெம் வீரமணிக்கு அக். 21 வரை நீதிமன்றக் காவல்!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!